Vichy 1903 Edition Spéciale Eugénie Départ devant l’Opéra de Vichy Vichy
mercredi 29 juillet 2026 · Départ devant l'Opéra de Vichy · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Vichy 1903 Edition Spéciale Eugénie
Départ devant l’Opéra de Vichy 1 rue du Casino Vichy Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
Vichy 1903 est un jeu de piste audio immersif dans lequel vous suivez la voix de Marie, une femme restée prisonnière de Vichy… en 1903.
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Départ devant l’Opéra de Vichy 1 rue du Casino Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Vichy 1903 is an immersive audio treasure hunt in which you follow the voice of Marie, a woman trapped in Vichy? in 1903.
L’événement Vichy 1903 Edition Spéciale Eugénie Vichy a été mis à jour le 2026-07-14 par Vichy Destinations
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