Atelier dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy
Atelier dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy mercredi 22 juillet 2026.
Vichy
Atelier dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 28 – 28 – EUR
1h30 Juniors de 7 à 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-08-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Découvre le métier d’illustrateur et développe ton imagination grâce à cet atelier artistique mêlant dessin, peinture et techniques créatives pour réaliser des œuvres originales comme un pro !
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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
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English :
Discover the world of illustration and let your imagination run wild with this art workshop that combines drawing, painting, and creative techniques so you can create original works like a pro!
L’événement Atelier dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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