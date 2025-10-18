Atelier dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy mercredi 22 juillet 2026.

Vichy

Atelier dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 28 – 28 – EUR

1h30 Juniors de 7 à 13 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:30:00

fin : 2026-08-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Découvre le métier d’illustrateur et développe ton imagination grâce à cet atelier artistique mêlant dessin, peinture et techniques créatives pour réaliser des œuvres originales comme un pro !

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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

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English :

Discover the world of illustration and let your imagination run wild with this art workshop that combines drawing, painting, and creative techniques so you can create original works like a pro!

L’événement Atelier dessin/peinture Juniors de 7 à 13 ans Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations