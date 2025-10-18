Atelier Découverte cyanotype Juniors dès 9 ans et Adultes Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy samedi 18 juillet 2026.

Vichy

Atelier Découverte cyanotype Juniors dès 9 ans et Adultes

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

2h30 Adultes et Juniors dès 9 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-31 2026-08-14

Découvrez la magie du cyanotype et créez de magnifiques impressions bleues grâce à la lumière du soleil ! Un atelier poétique et créatif animé par Caroline Crochet, illustratrice professionnelle.

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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

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English :

Discover the magic of cyanotype and create beautiful blue prints using sunlight! A poetic and creative workshop led by Caroline Crochet, a professional illustrator.

L’événement Atelier Découverte cyanotype Juniors dès 9 ans et Adultes Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations