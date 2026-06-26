Atelier Stickers tropicaux Juniors de 7 à 13 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy
Atelier Stickers tropicaux Juniors de 7 à 13 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy samedi 18 juillet 2026.
Vichy
Atelier Stickers tropicaux Juniors de 7 à 13 ans
Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
1h Juniors de 7 à 13 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:15:00
fin : 2026-07-24 12:15:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-24 2026-08-22
Réalise des stickers tropicaux ultra brillants pour un effet wahou garanti avec Caroline Crochet, illustratrice professionnelle.
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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr
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English :
Create ultra-shiny tropical stickers for a guaranteed wow effect with Caroline Crochet, a professional illustrator.
L’événement Atelier Stickers tropicaux Juniors de 7 à 13 ans Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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