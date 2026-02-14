Grand régional de dressage Stade équestre du sichon Vichy

Grand régional de dressage

Stade équestre du sichon 106 rue Jean Jaures Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Grand Regional de Dressage Auvergne Rhône Alpes

Venez admirer les performances des chevaux et leurs cavaliers dans une discipline exigeante et élégante .

.

Stade équestre du sichon 106 rue Jean Jaures Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 73 23 36 camille.mayer@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Grand Regional de Dressage Auvergne Rhône Alpes

Come and admire the performance of horses and riders in a demanding and elegant discipline.

L’événement Grand régional de dressage Vichy a été mis à jour le 2026-02-14 par Vichy Destinations