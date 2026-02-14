Grand régional de dressage Stade équestre du sichon Vichy
Grand régional de dressage Stade équestre du sichon Vichy vendredi 14 août 2026.
Grand régional de dressage
Stade équestre du sichon 106 rue Jean Jaures Vichy Allier
Début : 2026-08-14 09:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00
2026-08-14
Grand Regional de Dressage Auvergne Rhône Alpes
Venez admirer les performances des chevaux et leurs cavaliers dans une discipline exigeante et élégante .
Stade équestre du sichon 106 rue Jean Jaures Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 73 23 36 camille.mayer@hotmail.fr
English :
Grand Regional de Dressage Auvergne Rhône Alpes
Come and admire the performance of horses and riders in a demanding and elegant discipline.
