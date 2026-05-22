Choeurs d’enfants Centre Culturel de Vichy Vichy
Choeurs d’enfants Centre Culturel de Vichy Vichy mercredi 10 juin 2026.
Vichy
Choeurs d’enfants
Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Venez découvrir les deux chœurs de jeunes du conservatoire de Vichy Communauté sur la scène du Centre Culturel.
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Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr
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English :
Come and discover the two youth choirs from the Vichy Communauté conservatory on stage at the Centre Culturel.
L’événement Choeurs d’enfants Vichy a été mis à jour le 2026-05-22 par Vichy Destinations
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