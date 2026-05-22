Choeurs d’enfants Centre Culturel de Vichy Vichy

Vichy

Choeurs d’enfants

Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Venez découvrir les deux chœurs de jeunes du conservatoire de Vichy Communauté sur la scène du Centre Culturel.

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Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

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English :

Come and discover the two youth choirs from the Vichy Communauté conservatory on stage at the Centre Culturel.

L’événement Choeurs d’enfants Vichy a été mis à jour le 2026-05-22 par Vichy Destinations