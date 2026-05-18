Exposition de pastel Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Vichy

Exposition de pastel

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Exposition des élèves de Madame Brigitte Charles, pastelliste à l’Université Indépendante de Vichy.

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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

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English :

Exhibition by students of Madame Brigitte Charles, pastellist at the Université Indépendante de Vichy.

L’événement Exposition de pastel Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations