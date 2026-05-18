Exposition de pastel Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Exposition de pastel Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy samedi 30 mai 2026.
Vichy
Exposition de pastel
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Exposition des élèves de Madame Brigitte Charles, pastelliste à l’Université Indépendante de Vichy.
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Exhibition by students of Madame Brigitte Charles, pastellist at the Université Indépendante de Vichy.
L’événement Exposition de pastel Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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