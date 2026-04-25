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Conférence Le temps existe-t-il ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Conférence Le temps existe-t-il ? Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Université Indépendante de Vichy Centre Roland

Adresse : 18 rue du Quatre Septembre

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 8 8 8 Non adhérent

Vichy

Conférence Le temps existe-t-il ?

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Non adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:15:00
fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Conférence proposée par Pierre-Jean Paris, Ingénieur-Physicien.
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00  contact@uivichy.org

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English :

Lecture by Pierre-Jean Paris, engineer-physicist.

L’événement Conférence Le temps existe-t-il ? Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations

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