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C’jeudi culture Résidence l’Orée des Thermes Vichy

C’jeudi culture Résidence l’Orée des Thermes Vichy jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Résidence l'Orée des Thermes

Adresse : 15 boulevard du Sichon

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Vichy

C’jeudi culture

Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Conférence James Cook l’explorateur du siècle des lumières par Georges TAEIL. Association AGIR abcd.
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Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77  oreedesthermes@villavie.fr

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English :

Conference James Cook the explorer of the Age of Enlightenment by Georges TAEIL. Association AGIR abcd.

L’événement C’jeudi culture Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations

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