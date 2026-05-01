C’jeudi culture Résidence l’Orée des Thermes Vichy
C’jeudi culture Résidence l’Orée des Thermes Vichy jeudi 21 mai 2026.
Vichy
C’jeudi culture
Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Conférence James Cook l’explorateur du siècle des lumières par Georges TAEIL. Association AGIR abcd.
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Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr
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English :
Conference James Cook the explorer of the Age of Enlightenment by Georges TAEIL. Association AGIR abcd.
L’événement C’jeudi culture Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations
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