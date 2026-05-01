C’jeudi culture Résidence l’Orée des Thermes Vichy

Vichy

C’jeudi culture

Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 15:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Conférence James Cook l’explorateur du siècle des lumières par Georges TAEIL. Association AGIR abcd.

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Résidence l’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr

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English :

Conference James Cook the explorer of the Age of Enlightenment by Georges TAEIL. Association AGIR abcd.

L’événement C’jeudi culture Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations