Les 4 chemins de l’alternance Centre commercial des 4 chemins Vichy
Les 4 chemins de l’alternance Centre commercial des 4 chemins Vichy mercredi 6 mai 2026.
Vichy
Les 4 chemins de l’alternance
Centre commercial des 4 chemins 35 rue Lucas Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-05-06 18:00:00
Date(s) :
2026-05-06
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Centre commercial des 4 chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 88 19
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L’événement Les 4 chemins de l’alternance Vichy a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations
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