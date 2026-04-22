Les 4 chemins de l’alternance Centre commercial des 4 chemins Vichy

Vichy

Les 4 chemins de l’alternance

Centre commercial des 4 chemins 35 rue Lucas Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

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Centre commercial des 4 chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 88 19

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English :

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L’événement Les 4 chemins de l’alternance Vichy a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations