Opéra de Vichy – Tous à l’Opéra ! 2026, Opéra de Vichy, Vichy

Opéra de Vichy – Tous à l’Opéra ! 2026 6 – 10 mai Opéra de Vichy Allier

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T19:30:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:30:00+02:00

MERCREDI 6 MAI

• 19H / Opéra Cérémonie d’ouverture

• 20H / Opéra Scènes d’opéras français : L’heure Espagnole, Les mamelles de Tiresias, Carmen – Élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon *

JEUDI 7 MAI

• 13H30 / Opéra de Vichy Chanter l’Opéra *

SAMEDI 9 MAI

VISITES GUIDÉES **

• 10H – 10H30 – 11H – 11H30 :

L’envers du décor

Et la lumière fut !

Vue d’en haut

Au coeur du son

• 10H – 11H – 12H Sous les feux de la rampe

• 14H – 15H – 16H Visite insolite

VISITE LIBRE

• 10H > 17H Salle de l’Opéra, coulisses et loges

JEUX

• 10H – 11H – 12H – 13H Escape Game « Le Maître Chanteur » *

• 10H > 13H Fausse Note / Galeries de l’Opéra

• 10H > 12H Jeux de société / Galeries de l’Opéra

• 10H > 17H Virtual maestro / 3e étage

ANIMATION

• 10H – 11H – 12H / Studio de danse L’art du Masque CNCS *

• 14H > 17H / 1er étage Maquillage de scène École Silvya Terrade

• 10H > 13H – 14H > 17H / 1er étage Côté costumes Isabelle Dinocheau

• 10H Raconte-moi… à l’Opéra / 2e étage *

• 16H30 / Parvis Hip-hop session Kader Belmoktar

EXPOSITION

• 10H > 18H Échos de Scène : Coppélia & Orphée et Eurydice Galeries de l’Opéra

MUSIQUE

• 14H / Opéra Musique de chambre Sandrine Borne

• 14H30 / Opéra Orchestre Junior du Conservatoire de Vichy Communauté Sophie Gay

• 15H / Opéra Orchestre à l’école : Let’s shine ! Céline Clément

CHANT

• 15H30 / Opéra Choeur de femmes du conservatoire de Vichy Communauté

CONCERT

• 18H / Opéra Impérial Quartet & Le Grand Charivari *

DIMANCHE 10 MAI

• 15H / Opéra Beauséjour en scène *

* ENTRÉE LIBRE sur réservation

**Inscriptions dès 9H30 sur le parvis de l’Opéra

Opéra de Vichy rue du Casino Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.opera-vichy.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 70 30 50 30 »}]

Placée sous le signe de la jeunesse, Tous à l’Opéra invite les nouvelles générations à s’approprier la scène à Vichy du 6 au 10 mai 2026. Visites Découverte

(c) Vichy Culture