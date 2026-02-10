Opéra de Vichy – Tous à l’Opéra ! 2026, Opéra de Vichy, Vichy
Opéra de Vichy – Tous à l’Opéra ! 2026, Opéra de Vichy, Vichy mercredi 6 mai 2026.
Opéra de Vichy – Tous à l’Opéra ! 2026 6 – 10 mai Opéra de Vichy Allier
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T19:30:00+02:00 – 2026-05-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:30:00+02:00
MERCREDI 6 MAI
• 19H / Opéra Cérémonie d’ouverture
• 20H / Opéra Scènes d’opéras français : L’heure Espagnole, Les mamelles de Tiresias, Carmen – Élèves du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon *
JEUDI 7 MAI
• 13H30 / Opéra de Vichy Chanter l’Opéra *
SAMEDI 9 MAI
VISITES GUIDÉES **
• 10H – 10H30 – 11H – 11H30 :
L’envers du décor
Et la lumière fut !
Vue d’en haut
Au coeur du son
• 10H – 11H – 12H Sous les feux de la rampe
• 14H – 15H – 16H Visite insolite
VISITE LIBRE
• 10H > 17H Salle de l’Opéra, coulisses et loges
JEUX
• 10H – 11H – 12H – 13H Escape Game « Le Maître Chanteur » *
• 10H > 13H Fausse Note / Galeries de l’Opéra
• 10H > 12H Jeux de société / Galeries de l’Opéra
• 10H > 17H Virtual maestro / 3e étage
ANIMATION
• 10H – 11H – 12H / Studio de danse L’art du Masque CNCS *
• 14H > 17H / 1er étage Maquillage de scène École Silvya Terrade
• 10H > 13H – 14H > 17H / 1er étage Côté costumes Isabelle Dinocheau
• 10H Raconte-moi… à l’Opéra / 2e étage *
• 16H30 / Parvis Hip-hop session Kader Belmoktar
EXPOSITION
• 10H > 18H Échos de Scène : Coppélia & Orphée et Eurydice Galeries de l’Opéra
MUSIQUE
• 14H / Opéra Musique de chambre Sandrine Borne
• 14H30 / Opéra Orchestre Junior du Conservatoire de Vichy Communauté Sophie Gay
• 15H / Opéra Orchestre à l’école : Let’s shine ! Céline Clément
CHANT
• 15H30 / Opéra Choeur de femmes du conservatoire de Vichy Communauté
CONCERT
• 18H / Opéra Impérial Quartet & Le Grand Charivari *
DIMANCHE 10 MAI
• 15H / Opéra Beauséjour en scène *
* ENTRÉE LIBRE sur réservation
**Inscriptions dès 9H30 sur le parvis de l’Opéra
Opéra de Vichy rue du Casino Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.opera-vichy.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 70 30 50 30 »}]
Placée sous le signe de la jeunesse, Tous à l’Opéra invite les nouvelles générations à s’approprier la scène à Vichy du 6 au 10 mai 2026. Visites Découverte
(c) Vichy Culture
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