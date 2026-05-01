Ô Dix Verres Ô Dix Verres Vichy

Vichy

Ô Dix Verres

Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

boissons planches pizzas maison

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 01:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Soirée latino • bachata • salsa • kizomba. Initiation animée par Anthony Grassi de l’Ecole Tiempo Latino de 20h à 21h et ensuite danse libre jusuqu’à 1h. Restauration possible sur place.

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Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com

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English :

Latino evening: ? bachata ? salsa ? kizomba. Introduction led by Anthony Grassi from Ecole Tiempo Latino from 8pm to 9pm, followed by free dancing until 1am. Catering available on site.

L’événement Ô Dix Verres Vichy a été mis à jour le 2026-05-01 par Vichy Destinations