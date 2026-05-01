Ô Dix Verres Ô Dix Verres Vichy
Ô Dix Verres Ô Dix Verres Vichy jeudi 7 mai 2026.
Vichy
Ô Dix Verres
Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier
Tarif : 3 – 3 – 18 EUR
boissons planches pizzas maison
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 01:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Soirée latino • bachata • salsa • kizomba. Initiation animée par Anthony Grassi de l’Ecole Tiempo Latino de 20h à 21h et ensuite danse libre jusuqu’à 1h. Restauration possible sur place.
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Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com
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English :
Latino evening: ? bachata ? salsa ? kizomba. Introduction led by Anthony Grassi from Ecole Tiempo Latino from 8pm to 9pm, followed by free dancing until 1am. Catering available on site.
L’événement Ô Dix Verres Vichy a été mis à jour le 2026-05-01 par Vichy Destinations
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