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Francis Chigot à Vichy Centre Culturel de Vichy Vichy

Francis Chigot à Vichy Centre Culturel de Vichy Vichy mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Centre Culturel de Vichy

Adresse : 15 rue du Maréchal Foch

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vichy

Francis Chigot à Vichy

Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-06 2026-07-01 2026-09-01

Découvrez l’univers de Francis Chigot, maître-verrier de renom, à travers une exposition entre vitraux historiques, archives précieuses et parcours urbains, plongez dans une fusion lumineuse entre art et architecture.
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Centre Culturel de Vichy 15 rue du Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17  mairie@ville-vichy.fr

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English :

Discover the world of Francis Chigot, renowned master glassmaker, through an exhibition of historic stained glass, precious archives and urban trails, immersing you in a luminous fusion of art and architecture.

L’événement Francis Chigot à Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-04-14 par Vichy Destinations

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