Excusions Chantelle confidentielle Office de tourisme de Vichy Vichy
Excusions Chantelle confidentielle Office de tourisme de Vichy Vichy jeudi 30 avril 2026.
Vichy
Excusions Chantelle confidentielle
Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 13:30:00
fin : 2026-04-30 18:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Le temps d’un après-midi, partez à la découverte de Chantelle, petit village au charme discret, où patrimoine et spiritualité se rencontrent.
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Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58
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English :
Spend an afternoon discovering Chantelle, a charming little village where heritage and spirituality meet.
L’événement Excusions Chantelle confidentielle Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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