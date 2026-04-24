Excusions Chantelle confidentielle Office de tourisme de Vichy Vichy

Vichy

Excusions Chantelle confidentielle

Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 13:30:00

fin : 2026-04-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Le temps d’un après-midi, partez à la découverte de Chantelle, petit village au charme discret, où patrimoine et spiritualité se rencontrent.

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Office de tourisme de Vichy 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 96 47 58

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English :

Spend an afternoon discovering Chantelle, a charming little village where heritage and spirituality meet.

L’événement Excusions Chantelle confidentielle Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations