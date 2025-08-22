Les contreforts de la Montagne bourbonnaise Vichy Allier

Les contreforts de la Montagne bourbonnaise

Les contreforts de la Montagne bourbonnaise Place de l’Hôtel de ville 03200 Vichy Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ de Vichy la reine des villes d’eaux, ce parcours sportif de 96 kilomètres pour 855 mètres de dénivelé vous emmène sur les premiers contreforts de la Montagne bourbonnaise.

+33 4 70 98 71 94

English :

Departing from Vichy, the queen of water cities, this 96-kilometre, 855-metre climb takes you to the foothills of the Montagne Bourbonnaise.

Deutsch :

Von Vichy, der Königin der Kurstädte, aus führt Sie diese sportliche Strecke über 96 Kilometer und 855 Höhenmeter zu den ersten Ausläufern der Montagne bourbonnaise.

Italiano :

Partendo da Vichy, la regina delle città termali, questo impegnativo percorso di 96 chilometri con un’ascesa di 855 metri vi porterà ai piedi della Montagne Bourbonnaise.

Español :

Partiendo de Vichy, la reina de las ciudades balneario, esta exigente ruta de 96 kilómetros y 855 metros de desnivel le llevará a las estribaciones de la Montaña Bourbonnaise.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme