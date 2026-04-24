Randonnée du Muguet Route du Pont de l’Europe Vichy
Randonnée du Muguet Route du Pont de l’Europe Vichy vendredi 1 mai 2026.
Vichy
Randonnée du Muguet
Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy Vestiaires Pro Vichy Allier
Tarif : 4 – 4 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 07:00:00
fin : 2026-05-01 14:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Randonnée pour cyclotouristes Vélo pour Tous
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Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy Vestiaires Pro Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 36 90 59 dhvichy.pdt@gmail.com
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English :
Cycle touring Vélo pour Tous
L’événement Randonnée du Muguet Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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