Randonnée du Muguet Route du Pont de l’Europe Vichy

Vichy

Randonnée du Muguet

Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy Vestiaires Pro Vichy Allier

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 07:00:00

fin : 2026-05-01 14:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Randonnée pour cyclotouristes Vélo pour Tous

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Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy Vestiaires Pro Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 36 90 59 dhvichy.pdt@gmail.com

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English :

Cycle touring Vélo pour Tous

L’événement Randonnée du Muguet Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations