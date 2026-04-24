Tous à l’Opéra Vichy place Aletti Vichy
Tous à l’Opéra Vichy place Aletti Vichy mercredi 6 mai 2026.
Vichy
Tous à l’Opéra Vichy
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-06
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-06
Placé sous le signe de la jeunesse, Tous à l’Opéra invite les nouvelles générations à s’approprier la scène de l’Opéra de Vichy du 6 au 10 mai 2026.
Poussez les portes de ce patrimoine vivant, l’émotion vous y attend !
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
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English :
Tous à l?Opéra is an invitation to the younger generation to take to the stage at the Opéra de Vichy from May 6 to 10, 2026.
Push open the doors of this living heritage, where emotion awaits you!
L’événement Tous à l’Opéra Vichy Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
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