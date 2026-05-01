La nuit au Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

Vichy

La nuit au Musée des Arts d’Afrique et d’Asie

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Entrée libre au musée des arts d’Afrique et d’Asie de 18h à 21h. Visites guidées des nouvelles expositions Afrique Arts contemporains et Routes Tibet Gandhara Amazonie à 18h et 19h. Durée 1h environ. Avec Marie-Line Therre, chargée des collections.

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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Free admission to the Musée des Arts d’Afrique et d’Asie from 6pm to 9pm. Guided tours of the new exhibitions Afrique Arts Contemporains and Routes Tibet Gandhara Amazonie at 6pm and 7pm. Length approx. 1 hr. With Marie-Line Therre, collections manager.

L’événement La nuit au Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations