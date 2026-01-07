Fabrice Éboué Nouveau spectacle place Aletti Vichy
Fabrice Éboué Nouveau spectacle place Aletti Vichy jeudi 21 mai 2026.
Fabrice Éboué Nouveau spectacle
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21 21:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Après le succès de Adieu Hier, Fabrice Éboué revient sur scène avec un nouveau spectacle en tournée dans toute la France, et fait escale à l’Opéra de Vichy.
.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After the success of Adieu Hier, Fabrice Éboué returns to the stage with a new show, touring the length and breadth of France, with a stopover at the Opéra de Vichy.
L’événement Fabrice Éboué Nouveau spectacle Vichy a été mis à jour le 2026-01-07 par Vichy Destinations