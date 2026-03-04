Isaac Strauss (1806-1888), l’empereur des bals, Musée de l’opéra de Vichy, Vichy

Isaac Strauss (1806-1888), l’empereur des bals Samedi 23 mai, 18h00 Musée de l’opéra de Vichy Allier

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Pour la première fois, une exposition est consacrée à l’artisan de la fête impériale, qui développa aussi les loisirs et la vie musicale à Vichy : Isaac Strauss, systématiquement confondu avec les Strauss de Vienne, fut le chef attitré durant tout le Second Empire des bals officiels et de ceux du grand monde, pour lesquels il composa près de 500 valses, polkas et quadrilles. Pour les bals masqués de l’Opéra, qu’il dirigea pendant près de 20 ans, il composa le quadrille sur Orphée aux enfers d’Offenbach, joué encore aujourd’hui dans le monde entier.

L’exposition permet de découvrir le parcours exceptionnel de ce musicien entrepreneur, reconnu comme collectionneur, notamment d’objets hébraïques, aujourd’hui exposés au Musée d’art et d’histoire du judaïsme à Paris. Sont ainsi présentés de nombreuses partitions, photos et archives familiales inédites, qui témoignent de son lien avec la vie politique et artistique de son temps, ainsi que des objets provenant de ses collections. Extraits musicaux et reconstitutions filmées de bals permettent de compléter cette plongée dans le monde artistique et festif du Second Empire.

Musée de l’opéra de Vichy 16 rue du maréchal Foch, Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 58 48 20 http://www.operavichy-musee.com Créé en 2002 grâce à la Fondation Gabriel et Noëlle Péronnet, le musée de l’opéra de Vichy, seul de son genre en province, rassemble, conserve et met en valeur une extraordinaire collection : les archives du théâtre du Grand Casino de Vichy, devenu Palais des congrès-opéra en 1995.

Nuit européenne des musées

©Musée de l’Opéra de Vichy