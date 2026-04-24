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Afterwork documentaire spécial Réel Médiathèque de l’Orangerie Vichy

Afterwork documentaire spécial Réel Médiathèque de l’Orangerie Vichy jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de l'Orangerie

Adresse : 1 avenue des Célestins

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Vichy

Afterwork documentaire spécial Réel

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Les Afterworks ciné sont gratuits, mensuels et ouverts à tous.
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Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50  mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

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English :

Movie afterworks are free, monthly and open to all.

L’événement Afterwork documentaire spécial Réel Vichy a été mis à jour le 2026-04-24 par Vichy Destinations

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