Afterwork documentaire spécial Réel Médiathèque de l’Orangerie Vichy
Afterwork documentaire spécial Réel Médiathèque de l’Orangerie Vichy jeudi 21 mai 2026.
Vichy
Afterwork documentaire spécial Réel
Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:00:00
fin : 2026-05-21 20:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Les Afterworks ciné sont gratuits, mensuels et ouverts à tous.
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Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr
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English :
Movie afterworks are free, monthly and open to all.
L’événement Afterwork documentaire spécial Réel Vichy a été mis à jour le 2026-04-24 par Vichy Destinations
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