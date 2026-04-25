Bougez au Fer à cheval ! Kiosque du Fer à Cheval Vichy

Vichy

Bougez au Fer à cheval !

Kiosque du Fer à Cheval 14 Pl. de la Source de l’Hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:30:00

fin : 2026-06-22 18:30:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-31 2026-06-04 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-24

Bougez au Fer à Cheval !

Séances gratuites

Inscriptions par téléphone

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Kiosque du Fer à Cheval 14 Pl. de la Source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 13 51 08

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L’événement Bougez au Fer à cheval ! Vichy a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations