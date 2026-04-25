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Bougez au Fer à cheval ! Kiosque du Fer à Cheval Vichy

Bougez au Fer à cheval ! Kiosque du Fer à Cheval Vichy mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Kiosque du Fer à Cheval

Adresse : 14 Pl. de la Source de l'Hôpital

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Vichy

Bougez au Fer à cheval !

Kiosque du Fer à Cheval 14 Pl. de la Source de l’Hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:30:00
fin : 2026-06-22 18:30:00

Date(s) :
2026-05-20 2026-05-31 2026-06-04 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-24

Bougez au Fer à Cheval !
Séances gratuites
Inscriptions par téléphone
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Kiosque du Fer à Cheval 14 Pl. de la Source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 13 51 08 

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L’événement Bougez au Fer à cheval ! Vichy a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations

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