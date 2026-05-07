Fête du tour Parc des Sources Vichy

Vichy

Fête du tour

Parc des Sources Défi du Tour de France samedi à 13h45 Tour des Juges Parc Omnisports Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:30:00

fin : 2026-05-30 14:30:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

La Ville de Vichy et Vichy Communauté organisent La Fête du Tour les 29 et 30 mai un week-end gratuit et festif autour du vélo, à l’approche du Tour de France. Animations pour tous.

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Parc des Sources Défi du Tour de France samedi à 13h45 Tour des Juges Parc Omnisports Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The City of Vichy and the Vichy Community are organizing La Fête du Tour on May 29 and 30: a free, festive weekend of cycling activities in the run-up to the Tour de France. Entertainment for all.

L’événement Fête du tour Vichy a été mis à jour le 2026-05-05 par Vichy Destinations