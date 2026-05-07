Fête du tour Parc des Sources Vichy
Fête du tour Parc des Sources Vichy vendredi 29 mai 2026.
Vichy
Fête du tour
Parc des Sources Défi du Tour de France samedi à 13h45 Tour des Juges Parc Omnisports Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 09:30:00
fin : 2026-05-30 14:30:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
La Ville de Vichy et Vichy Communauté organisent La Fête du Tour les 29 et 30 mai un week-end gratuit et festif autour du vélo, à l’approche du Tour de France. Animations pour tous.
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Parc des Sources Défi du Tour de France samedi à 13h45 Tour des Juges Parc Omnisports Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
The City of Vichy and the Vichy Community are organizing La Fête du Tour on May 29 and 30: a free, festive weekend of cycling activities in the run-up to the Tour de France. Entertainment for all.
L’événement Fête du tour Vichy a été mis à jour le 2026-05-05 par Vichy Destinations
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