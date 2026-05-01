Concert Grav’Rock Bar Ô Dix Verres Vichy
Concert Grav’Rock Bar Ô Dix Verres Vichy samedi 30 mai 2026.
Vichy
Concert Grav’Rock
Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier
Tarif : 3 – 3 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Grav’Rocks groupe de rock festif, reprises françaises et anglaises à leur sauce, plus 5 compositions dans la joie et bonne humeur.
C’est grav’, c’est rock, c’est GRAV’ROCKS! 100 concerts festifs et dansants depuis 2022.
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Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com
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English :
Grav’Rocks: festive rock band, French and English covers in their own style, plus 5 joyful compositions.
It’s grav’, it’s rock, it’s GRAV’ROCKS! 100 festive, danceable concerts since 2022.
L’événement Concert Grav’Rock Vichy a été mis à jour le 2026-05-01 par Vichy Destinations
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