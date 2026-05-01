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C’jeudi musique Résidence L’Orée des Thermes Vichy

C’jeudi musique Résidence L’Orée des Thermes Vichy jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Résidence L'Orée des Thermes

Adresse : 15 boulevard du Sichon

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Vichy

C’jeudi musique

Résidence L’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 15:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Chant et imitation avec Jean-Marc LEDORE.
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Résidence L’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77  oreedesthermes@villavie.fr

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English :

Singing and imitation with Jean-Marc LEDORE.

L’événement C’jeudi musique Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations

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