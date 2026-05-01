C’jeudi musique Résidence L’Orée des Thermes Vichy
C’jeudi musique Résidence L’Orée des Thermes Vichy jeudi 28 mai 2026.
Vichy
C’jeudi musique
Résidence L’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 15:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Chant et imitation avec Jean-Marc LEDORE.
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Résidence L’Orée des Thermes 15 boulevard du Sichon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr
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English :
Singing and imitation with Jean-Marc LEDORE.
L’événement C’jeudi musique Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations
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