Atelier d’écriture créative Vichy
Atelier d’écriture créative Vichy samedi 30 mai 2026.
Vichy
Atelier d’écriture créative
28 rue Salignat Vichy Allier
Tarif : 20 – 20 – 60 EUR
20€ le premier atelier Forfait de 3 atelier utilisables toute l’année pour les suivants
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-06-27 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-27
Atelier d’écriture créative de 2h pour oser écrire
.
28 rue Salignat Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 18 28 10 liberersesecrits@gmail.com
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English :
2-hour creative writing workshop to help you dare to write
L’événement Atelier d’écriture créative Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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