Vichy

Atelier d’écriture créative

28 rue Salignat Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 60 EUR

20€ le premier atelier Forfait de 3 atelier utilisables toute l’année pour les suivants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-06-27

Atelier d’écriture créative de 2h pour oser écrire

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28 rue Salignat Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 18 28 10 liberersesecrits@gmail.com

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English :

2-hour creative writing workshop to help you dare to write

L’événement Atelier d’écriture créative Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations