Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’écriture créative Vichy

Atelier d’écriture créative Vichy samedi 30 mai 2026.

Adresse : 28 rue Salignat

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 20 20 60 20€ le premier atelier Forfait de 3 atelier utilisables toute l'année pour les suivants

Vichy

Atelier d’écriture créative

28 rue Salignat Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 60 EUR

20€ le premier atelier Forfait de 3 atelier utilisables toute l’année pour les suivants

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-06-27 16:30:00

Date(s) :
2026-05-30 2026-06-27

Atelier d’écriture créative de 2h pour oser écrire
  .

28 rue Salignat Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 18 28 10  liberersesecrits@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

2-hour creative writing workshop to help you dare to write

L’événement Atelier d’écriture créative Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)