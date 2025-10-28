Orphée et Eurydice Christophe Willibald Gluck place Aletti Vichy

Orphée et Eurydice Christophe Willibald Gluck

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 16:30:00

Date(s) :

2026-05-31

J’ai perdu mon Eurydice … L’un des airs les plus bouleversants de tout l’opéra, au cœur d’un chef-d’œuvre incontournable du répertoire lyrique.

.

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

I have lost my Eurydice? One of the most moving arias in all of opera, at the heart of an essential masterpiece of the operatic repertoire.

