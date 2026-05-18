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Conférence diététique Spa des Célestins Vichy

Conférence diététique Spa des Célestins Vichy mardi 26 mai 2026.

Lieu : Spa des Célestins

Adresse : 111 boulevard des Etats-Unis

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Vichy

Conférence diététique

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:30:00
fin : 2026-05-26 16:30:00

Date(s) :
2026-05-26

Conférence sur les protéines, quizz et questions réponses.
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Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31  vichy-thermal-spa@vy-resort.com

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English :

Protein conference, quiz and questions and answers.

L’événement Conférence diététique Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations

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