Conférence diététique Spa des Célestins Vichy

Vichy

Conférence diététique

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 15:30:00

fin : 2026-05-26 16:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Conférence sur les protéines, quizz et questions réponses.

.

Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31 vichy-thermal-spa@vy-resort.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Protein conference, quiz and questions and answers.

L’événement Conférence diététique Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations