Conférence diététique Spa des Célestins Vichy
Conférence diététique Spa des Célestins Vichy mardi 26 mai 2026.
Vichy
Conférence diététique
Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 15:30:00
fin : 2026-05-26 16:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Conférence sur les protéines, quizz et questions réponses.
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Spa des Célestins 111 boulevard des Etats-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 82 31 vichy-thermal-spa@vy-resort.com
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English :
Protein conference, quiz and questions and answers.
L’événement Conférence diététique Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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