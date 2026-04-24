Conférence Datations archéologiques et géologiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy
Conférence Datations archéologiques et géologiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy jeudi 11 juin 2026.
Vichy
Conférence Datations archéologiques et géologiques
Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:15:00
fin : 2026-06-11 20:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Conférence proposée par Pierre-Jean Paris, Ingénieur-Physicien
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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org
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English :
Lecture by Pierre-Jean Paris, engineer-physicist
L’événement Conférence Datations archéologiques et géologiques Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations
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