Conférence Datations archéologiques et géologiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy

Vichy

Conférence Datations archéologiques et géologiques

Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:15:00

fin : 2026-06-11 20:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Conférence proposée par Pierre-Jean Paris, Ingénieur-Physicien

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Université Indépendante de Vichy Centre Roland 18 rue du Quatre Septembre Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 64 00 contact@uivichy.org

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English :

Lecture by Pierre-Jean Paris, engineer-physicist

L’événement Conférence Datations archéologiques et géologiques Vichy a été mis à jour le 2026-04-18 par Vichy Destinations