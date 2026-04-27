Visite animée Napoléon III, imposteur ou visionnaire ? Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
Visite animée Napoléon III, imposteur ou visionnaire ? Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy vendredi 12 juin 2026.
Vichy
Visite animée Napoléon III, imposteur ou visionnaire ?
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Venez découvrir qui était vraiment Louis Napoléon Bonaparte.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Discover who Louis Napoléon Bonaparte really was.
L’événement Visite animée Napoléon III, imposteur ou visionnaire ? Vichy a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations
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