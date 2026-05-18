Championnat interrégionaux & critérium aviron partagé jeune et U17 Vichy
Championnat interrégionaux & critérium aviron partagé jeune et U17 Vichy vendredi 12 juin 2026.
Vichy
Championnat interrégionaux & critérium aviron partagé jeune et U17
Lac d’Allier Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-12
Les Championnats interrégionaux & Critérium aviron-partagé jeune et U17 de la zone Sud-Est constituent l’un des rendez-vous majeurs de la saison pour les jeunes rameuses et rameurs âgés de 13 à 17 ans.
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Lac d’Allier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 36 52 clubavironvichy@outlook.com
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English :
The South-East Zone Interregional Championships & Youth and U17 Shared Rowing Criterium are one of the major events of the season for young rowers aged 13 to 17.
L’événement Championnat interrégionaux & critérium aviron partagé jeune et U17 Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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