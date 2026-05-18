Vichy

Championnat interrégionaux & critérium aviron partagé jeune et U17

Lac d’Allier Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Les Championnats interrégionaux & Critérium aviron-partagé jeune et U17 de la zone Sud-Est constituent l’un des rendez-vous majeurs de la saison pour les jeunes rameuses et rameurs âgés de 13 à 17 ans.

.

Lac d’Allier Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 36 52 clubavironvichy@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The South-East Zone Interregional Championships & Youth and U17 Shared Rowing Criterium are one of the major events of the season for young rowers aged 13 to 17.

L’événement Championnat interrégionaux & critérium aviron partagé jeune et U17 Vichy a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations