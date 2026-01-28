Vichy fête Napoléon III Vichy

Vichy fête Napoléon III

Napoléon III est mis à l’honneur lors des grandes fêtes historiques de Vichy qui replongent la ville et ses habitants dans la vie et les fastes du Second Empire. Un personnage clé dans l’essor de la ville et du thermalisme.

Napoleon III is honored at Vichy?s major historical festivals, which plunge the town and its inhabitants back into the life and splendor of the Second Empire. A key figure in the development of the town and its spa.

