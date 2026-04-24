Visite animée et théâtralisée Confidences Impériales Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy
Visite animée et théâtralisée Confidences Impériales Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy vendredi 12 juin 2026.
Vichy
Visite animée et théâtralisée Confidences Impériales
Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Une jeune aristocrate en villégiature vous invite à la suivre dans son Vichy Impérial.
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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
A young aristocrat on holiday invites you to follow her to her Imperial Vichy.
L’événement Visite animée et théâtralisée Confidences Impériales Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
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