Visite animée et théâtralisée Confidences Impériales Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Vichy

Visite animée et théâtralisée Confidences Impériales

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Une jeune aristocrate en villégiature vous invite à la suivre dans son Vichy Impérial.

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Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

A young aristocrat on holiday invites you to follow her to her Imperial Vichy.

L’événement Visite animée et théâtralisée Confidences Impériales Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations