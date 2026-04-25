Visite animée La cour de l’Empereur en villégiature Chalet des Roses Vichy
Visite animée La cour de l’Empereur en villégiature Chalet des Roses Vichy vendredi 12 juin 2026.
Vichy
Visite animée La cour de l’Empereur en villégiature
Chalet des Roses 101 bis Boulevard des États-Unis Vichy Allier
Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
L’Office de Tourisme de Vichy vous offre l’opportunité exceptionnelle de visiter deux des demeures les plus emblématiques de notre Station thermale le Chalet des Roses et le Chalet Clermont-Tonnerre.
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Chalet des Roses 101 bis Boulevard des États-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
The Vichy Tourist Office offers you the exceptional opportunity to visit two of the most emblematic residences in our spa: the Chalet des Roses and the Chalet Clermont-Tonnerre.
L’événement Visite animée La cour de l’Empereur en villégiature Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
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