Visite animée La cour de l’Empereur en villégiature Chalet des Roses Vichy

Vichy

Visite animée La cour de l’Empereur en villégiature

Chalet des Roses 101 bis Boulevard des États-Unis Vichy Allier

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 09:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

L’Office de Tourisme de Vichy vous offre l’opportunité exceptionnelle de visiter deux des demeures les plus emblématiques de notre Station thermale le Chalet des Roses et le Chalet Clermont-Tonnerre.

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Chalet des Roses 101 bis Boulevard des États-Unis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

The Vichy Tourist Office offers you the exceptional opportunity to visit two of the most emblematic residences in our spa: the Chalet des Roses and the Chalet Clermont-Tonnerre.

L’événement Visite animée La cour de l’Empereur en villégiature Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations