Atelier Couronne oiseau exotique Enfants et Juniors 4/9 ans Atelier / Boutique Jus de carotte Vichy samedi 18 juillet 2026.

Vichy

Atelier Couronne oiseau exotique Enfants et Juniors 4/9 ans

Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

1h Enfants et Juniors 4 à 9 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-25 11:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25

Fabrique de A à Z une magnifique couronne d’oiseau exotique aux couleurs tropicales lors d’un atelier créatif animé par Caroline Crochet, illustratrice professionnelle.

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Atelier / Boutique Jus de carotte 43 passage Clémenceau Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

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English :

Create a beautiful, tropical-colored exotic bird crown from A to Z during a creative workshop led by Caroline Crochet, a professional illustrator.

L’événement Atelier Couronne oiseau exotique Enfants et Juniors 4/9 ans Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations