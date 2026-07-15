Rencontre d’auteurs Médiathèque de l’Orangerie Vichy

Informations pratiques

Vichy

Rencontre d’auteurs

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Rencontres d’auteurs en partenariat avec le Cavilam Alliance française, avec la BU de l’Orangerie et la médiathèque Valery Larbaud.

.

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Author events in partnership with Cavilam Alliance française, the Orangerie University Library, and the Valery Larbaud Media Library.

L’événement Rencontre d’auteurs Vichy a été mis à jour le 2026-07-06 par Vichy Destinations