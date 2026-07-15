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AGENDA · Vichy

Rencontre d’auteurs Médiathèque de l’Orangerie Vichy

mardi 21 juillet 2026 · Médiathèque de l'Orangerie · Vichy

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque de l'Orangerie
Adresse
1 avenue des Célestins
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Rencontre d’auteurs

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:00:00
fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Rencontres d’auteurs en partenariat avec le Cavilam Alliance française, avec la BU de l’Orangerie et la médiathèque Valery Larbaud.
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Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50  mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

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English :

Author events in partnership with Cavilam Alliance française, the Orangerie University Library, and the Valery Larbaud Media Library.

L’événement Rencontre d’auteurs Vichy a été mis à jour le 2026-07-06 par Vichy Destinations

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