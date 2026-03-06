Spectacle Doo Wap Grand Cabaret de Vichy Rue du Casino Vichy
Spectacle Doo Wap Grand Cabaret de Vichy Rue du Casino Vichy samedi 11 avril 2026.
Rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy Allier
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-10-24 21:30:00
2026-04-11 2026-07-19 2026-10-24
Le Grand Cabaret de Vichy présente cette année une magnifique programmation autour de trois spectacles d’exception Doo Wap, Vichy Pétille et, nouveauté 2026, Frissons.
Rue du Casino Palais des congrés de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
Le Grand Cabaret de Vichy presents a magnificent program of three exceptional shows this year: Doo Wap, Vichy Pétille and, new for 2026, Frissons.
