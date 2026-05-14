L’Oiseau de Feu London City Ballet place Aletti Vichy
L’Oiseau de Feu London City Ballet place Aletti Vichy samedi 18 juillet 2026.
Vichy
L’Oiseau de Feu London City Ballet
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 21:00:00
Date(s) :
2026-07-18
L’emblématique London City Ballet choisit l’Opéra de Vichy pour la création mondiale de son nouveau répertoire, avant une tournée internationale qui le mènera de Londres aux États-Unis.
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English :
The iconic London City Ballet chooses the Opéra de Vichy for the world premiere of its new repertoire, ahead of an international tour that will take it from London to the United States.
L’événement L’Oiseau de Feu London City Ballet Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations
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