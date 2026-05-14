L’Oiseau de Feu London City Ballet place Aletti Vichy

Vichy

L’Oiseau de Feu London City Ballet

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’emblématique London City Ballet choisit l’Opéra de Vichy pour la création mondiale de son nouveau répertoire, avant une tournée internationale qui le mènera de Londres aux États-Unis.

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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr

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English :

The iconic London City Ballet chooses the Opéra de Vichy for the world premiere of its new repertoire, ahead of an international tour that will take it from London to the United States.

L’événement L’Oiseau de Feu London City Ballet Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations