Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’Oiseau de Feu London City Ballet place Aletti Vichy

L’Oiseau de Feu London City Ballet place Aletti Vichy samedi 18 juillet 2026.

Lieu : place Aletti

Adresse : Opéra de Vichy

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Vichy

L’Oiseau de Feu London City Ballet

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :
2026-07-18

L’emblématique London City Ballet choisit l’Opéra de Vichy pour la création mondiale de son nouveau répertoire, avant une tournée internationale qui le mènera de Londres aux États-Unis.
  .

place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30  billetterie@vichyculture.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The iconic London City Ballet chooses the Opéra de Vichy for the world premiere of its new repertoire, ahead of an international tour that will take it from London to the United States.

L’événement L’Oiseau de Feu London City Ballet Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)