Cours d’été Espace Danse à corps Studio de Danse Vichy mercredi 1 juillet 2026.

Vichy

Cours d’été Espace Danse à corps

Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 100 EUR

Différentes formules proposées dur le site

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-01

Cours de danse classique Danse Jazz Assouplissements et renforcement musculaire Tout public.

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Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com

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English :

Ballet Classes Jazz Dance Flexibility and Strength Training Open to all.

L’événement Cours d’été Espace Danse à corps Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations