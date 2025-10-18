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Cours d’été Espace Danse à corps Studio de Danse Vichy

Cours d’été Espace Danse à corps Studio de Danse Vichy mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Studio de Danse

Adresse : Boulevard de la Mutualité

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Tarif : 8 8 100 Différentes formules proposées dur le site

Vichy

Cours d’été Espace Danse à corps

Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : 8 – 8 – 100 EUR

Différentes formules proposées dur le site

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-01

Cours de danse classique Danse Jazz Assouplissements et renforcement musculaire Tout public.
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Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66  espacedanse.acorps@gmail.com

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English :

Ballet Classes Jazz Dance Flexibility and Strength Training Open to all.

L’événement Cours d’été Espace Danse à corps Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations

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