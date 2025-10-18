Cours d’été Espace Danse à corps Studio de Danse Vichy
Cours d’été Espace Danse à corps Studio de Danse Vichy mercredi 1 juillet 2026.
Vichy
Cours d’été Espace Danse à corps
Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 100 EUR
Différentes formules proposées dur le site
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-01
Cours de danse classique Danse Jazz Assouplissements et renforcement musculaire Tout public.
.
Studio de Danse Boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 14 06 66 espacedanse.acorps@gmail.com
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English :
Ballet Classes Jazz Dance Flexibility and Strength Training Open to all.
L’événement Cours d’été Espace Danse à corps Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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