Le grand pique-nique des parcs Vichy
Le grand pique-nique des parcs Vichy dimanche 28 juin 2026.
Vichy
Le grand pique-nique des parcs
Parc des Bourrins Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 12:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le Parc des Bourins accueille traditionnellement le Grand Pique-Nique des Parcs, avec tables, chaises, nappes à carreaux, eau Vichy Célestins servie par la Compagnie des Donneuses d’Eau de Vichy et apéritif offert par la Ville de Vichy.
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Parc des Bourrins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
The Parc des Bourins traditionally hosts the Grand Pique-Nique des Parcs, with tables, chairs, checkered tablecloths, Vichy Célestins water served by the Compagnie des Donneuses d?Eau de Vichy and an aperitif offered by the Ville de Vichy.
L’événement Le grand pique-nique des parcs Vichy a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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