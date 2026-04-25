Bougez au Fer à Cheval ! Initiation pilates Kiosque du Fer à Cheval Vichy

Vichy

Bougez au Fer à Cheval ! Initiation pilates

Kiosque du Fer à Cheval 14 Pl. de la Source de l’Hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 17:30:00

fin : 2026-06-22 18:30:00

Date(s) :

2026-06-22

Bougez au Fer à Cheval !

Séances gratuites

Inscriptions par téléphone

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Kiosque du Fer à Cheval 14 Pl. de la Source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 54 65 39

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L’événement Bougez au Fer à Cheval ! Initiation pilates Vichy a été mis à jour le 2026-04-12 par Vichy Destinations