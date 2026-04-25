Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bougez au Fer à Cheval ! Initiation pilates Kiosque du Fer à Cheval Vichy

Bougez au Fer à Cheval ! Initiation pilates Kiosque du Fer à Cheval Vichy lundi 22 juin 2026.

Lieu : Kiosque du Fer à Cheval

Adresse : 14 Pl. de la Source de l'Hôpital

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Vichy

Bougez au Fer à Cheval ! Initiation pilates

Kiosque du Fer à Cheval 14 Pl. de la Source de l’Hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 17:30:00
fin : 2026-06-22 18:30:00

Date(s) :
2026-06-22

Bougez au Fer à Cheval !
Séances gratuites
Inscriptions par téléphone
  .

Kiosque du Fer à Cheval 14 Pl. de la Source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 54 65 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get moving at Le Fer à Cheval!
Free sessions
Registration by phone

L’événement Bougez au Fer à Cheval ! Initiation pilates Vichy a été mis à jour le 2026-04-12 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)