Les visites insolites Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Les visites insolites

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Début : 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

2025-10-18 2025-11-22 2025-12-13

Avec l’équipe de l’espace Adultes

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

English :

With the Adult Space team

German :

Mit dem Team des Erwachsenenbereichs

Italiano :

Con il team dello Spazio adulti

Espanol :

Con el equipo del Espacio Adulto

