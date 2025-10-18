Les visites insolites Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
Les visites insolites Médiathèque Valery-Larbaud Vichy samedi 18 octobre 2025.
Les visites insolites
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 16:00:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
Date(s) :
2025-10-18 2025-11-22 2025-12-13
Avec l’équipe de l’espace Adultes
.
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
English :
With the Adult Space team
German :
Mit dem Team des Erwachsenenbereichs
Italiano :
Con il team dello Spazio adulti
Espanol :
Con el equipo del Espacio Adulto
L’événement Les visites insolites Vichy a été mis à jour le 2025-08-26 par Vichy Destinations