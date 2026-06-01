Chorale Crescendo Salle des associations Vichy

Vichy

Chorale Crescendo

Salle des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 21:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Concert de la Chorale Crescendo. 70 choristes. répertoire varié avec chansons françaises, musiques sacrées et musiques du monde.

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Salle des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 03choralecrescendo@gmail.com

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English :

Concert by the Crescendo Choir. 70 singers. A varied repertoire featuring French songs, sacred music, and world music.

L’événement Chorale Crescendo Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations