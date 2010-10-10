Cantate Anne de France Rue Clémenceau Vichy

Vichy

Cantate Anne de France

Rue Clémenceau Eglise Saint Louis Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:30:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le chœur et orchestre Col Canto (C. Derudder/L. Conti) interprèteront la Cantate Anne de France . Ils seront dirigés par Thierry Faure dans une création de F. Coiteux (musique) et S. Paquet (livret) pour chœur, soliste mezzo-soprano et orchestre.

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Rue Clémenceau Eglise Saint Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 02 57 28

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English :

The Col Canto choir and orchestra (C. Derudder/L. Conti) will perform the Cantate Anne de France . They will be conducted by Thierry Faure in a creation by F. Coiteux (music) and S. Paquet (libretto) for chorus, mezzo-soprano soloist and orchestra.

L’événement Cantate Anne de France Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations