Cantate Anne de France Rue Clémenceau Vichy
Cantate Anne de France Rue Clémenceau Vichy dimanche 28 juin 2026.
Vichy
Cantate Anne de France
Rue Clémenceau Eglise Saint Louis Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:30:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Le chœur et orchestre Col Canto (C. Derudder/L. Conti) interprèteront la Cantate Anne de France . Ils seront dirigés par Thierry Faure dans une création de F. Coiteux (musique) et S. Paquet (livret) pour chœur, soliste mezzo-soprano et orchestre.
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Rue Clémenceau Eglise Saint Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 02 57 28
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English :
The Col Canto choir and orchestra (C. Derudder/L. Conti) will perform the Cantate Anne de France . They will be conducted by Thierry Faure in a creation by F. Coiteux (music) and S. Paquet (libretto) for chorus, mezzo-soprano soloist and orchestra.
L’événement Cantate Anne de France Vichy a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations
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