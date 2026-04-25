Les P’tits Swings chantent du Jazz Big Band and classes de formation musicale du Conservatoire de Vichy Communauté place Aletti Vichy

Vichy

Les P’tits Swings chantent du Jazz Big Band and classes de formation musicale du Conservatoire de Vichy Communauté

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 20:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Quand la fraîcheur d’un chœur d’enfants rencontre la puissance d’un Big band, l’histoire du jazz s’écrit au présent sur la scène de l’Opéra.

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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

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English :

When the freshness of a children?s choir meets the power of a Big Band, jazz history is written in the present tense on the Opéra stage.

L’événement Les P’tits Swings chantent du Jazz Big Band and classes de formation musicale du Conservatoire de Vichy Communauté Vichy a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations