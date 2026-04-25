Les P’tits Swings chantent du Jazz Big Band and classes de formation musicale du Conservatoire de Vichy Communauté place Aletti Vichy
Les P’tits Swings chantent du Jazz Big Band and classes de formation musicale du Conservatoire de Vichy Communauté place Aletti Vichy samedi 27 juin 2026.
Vichy
Les P’tits Swings chantent du Jazz Big Band and classes de formation musicale du Conservatoire de Vichy Communauté
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 20:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Quand la fraîcheur d’un chœur d’enfants rencontre la puissance d’un Big band, l’histoire du jazz s’écrit au présent sur la scène de l’Opéra.
.
place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When the freshness of a children?s choir meets the power of a Big Band, jazz history is written in the present tense on the Opéra stage.
L’événement Les P’tits Swings chantent du Jazz Big Band and classes de formation musicale du Conservatoire de Vichy Communauté Vichy a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Coppélia Jean-Guillaume Bart · Léo Delibes · Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse place Aletti Vichy 25 avril 2026
- Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach. Villa Marguerite Vichy 26 avril 2026
- Vichy recycle son café ! Vichy 26 avril 2026
- Conférence Histoires Yogiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy 27 avril 2026
- Excusions Chantelle confidentielle Office de tourisme de Vichy Vichy 30 avril 2026