Cercle de lecture Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Vichy

Cercle de lecture

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:30:00

fin : 2026-07-03 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-09-11

avec Laurène et Martine

.

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

with Laurène and Martine

L’événement Cercle de lecture Vichy a été mis à jour le 2026-06-05 par Vichy Destinations