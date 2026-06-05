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Cercle de lecture Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Cercle de lecture Médiathèque Valery-Larbaud Vichy vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Valery-Larbaud

Adresse : 106-110 rue du Maréchal Lyautey

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Vichy

Cercle de lecture

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 18:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-09-11

avec Laurène et Martine
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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50  mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

with Laurène and Martine

L’événement Cercle de lecture Vichy a été mis à jour le 2026-06-05 par Vichy Destinations

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