Cercle de lecture Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
Cercle de lecture Médiathèque Valery-Larbaud Vichy vendredi 3 juillet 2026.
Vichy
Cercle de lecture
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:30:00
fin : 2026-07-03 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-09-11
avec Laurène et Martine
.
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
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English :
with Laurène and Martine
L’événement Cercle de lecture Vichy a été mis à jour le 2026-06-05 par Vichy Destinations
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