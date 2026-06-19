Journées logement étudiant Vichy campus Structure information jeunesse Vichy communauté Vichy
Journées logement étudiant Vichy campus Structure information jeunesse Vichy communauté Vichy mercredi 1 juillet 2026.
Vichy
Journées logement étudiant Vichy campus
Structure information jeunesse Vichy communauté 25 boulevard de l’Hôtel de Ville Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-01
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-01
Journées logement étudiants pour accueillir les futurs étudiants
– Visualisation de toutes les offres de logement sur pc
– Accès au simulateur de la CAF pour le calcul de l’aide au logement
– Accès aux infos locataire de l’ADIL pour toutes les info
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Structure information jeunesse Vichy communauté 25 boulevard de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 05 27 sij@vichy-communaute.fr
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English :
Student Housing Days to Welcome Prospective Students
– View all housing listings on a computer
– Access the CAF housing assistance calculator
– Access to ADIL tenant information for all details
L’événement Journées logement étudiant Vichy campus Vichy a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations
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