Journées logement étudiant Vichy campus Structure information jeunesse Vichy communauté Vichy

Vichy

Journées logement étudiant Vichy campus

Structure information jeunesse Vichy communauté 25 boulevard de l’Hôtel de Ville Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-01

Journées logement étudiants pour accueillir les futurs étudiants

– Visualisation de toutes les offres de logement sur pc

– Accès au simulateur de la CAF pour le calcul de l’aide au logement

– Accès aux infos locataire de l’ADIL pour toutes les info

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Structure information jeunesse Vichy communauté 25 boulevard de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 05 27 sij@vichy-communaute.fr

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English :

Student Housing Days to Welcome Prospective Students

– View all housing listings on a computer

– Access the CAF housing assistance calculator

– Access to ADIL tenant information for all details

L’événement Journées logement étudiant Vichy campus Vichy a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations