Vichy

Les Thés de l’Empereur

Palais des Congrès Opéra Salle Napoléon III Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Venez profiter d’une ambiance charmante de ville d’eaux, mélange de joies surannées, de décoration somptueuse et du temps qui s’écoule doucement.

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Palais des Congrès Opéra Salle Napoléon III Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Come and enjoy the charming atmosphere of a spa town, a blend of old-fashioned joys, sumptuous decor and the gentle passage of time.

L’événement Les Thés de l’Empereur Vichy a été mis à jour le 2026-05-07 par Vichy Destinations