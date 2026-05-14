Les Castrats à Londres place Aletti Vichy
Les Castrats à Londres place Aletti Vichy samedi 4 juillet 2026.
Vichy
Les Castrats à Londres
place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 20:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Le contre-ténor prodige Carlo Vistoli et l’ensemble Les Accents nous entrainent dans un voyage virtuose au coeur du 18e siècle londonien.
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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr
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English : Les Castrats à Londres
Countertenor prodigy Carlo Vistoli and the ensemble Les Accents take us on a virtuoso journey to the heart of 18th-century London.
L’événement Les Castrats à Londres Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations
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