Les Castrats à Londres place Aletti Vichy

Vichy

Les Castrats à Londres

place Aletti Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 20:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Le contre-ténor prodige Carlo Vistoli et l’ensemble Les Accents nous entrainent dans un voyage virtuose au coeur du 18e siècle londonien.

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place Aletti Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30 billetterie@vichyculture.fr

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English : Les Castrats à Londres

Countertenor prodigy Carlo Vistoli and the ensemble Les Accents take us on a virtuoso journey to the heart of 18th-century London.

L’événement Les Castrats à Londres Vichy a été mis à jour le 2026-05-12 par Vichy Destinations