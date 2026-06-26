Les Contes d’Hoffmann Centre Culturel de Vichy Vichy

Vichy

Les Contes d’Hoffmann

Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-03

Après le succès de Rêve de Valse, la classe d’Art Lyrique, le chœur et les classes de théâtre du conservatoire de Vichy Communauté se lancent dans ce projet ambitieux s’emparer de ce grand classique de l’Opéra-Comique et en proposer un spectacle baroque

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Centre Culturel de Vichy 15 rue Maréchal Foch Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

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English :

Following the success of *Rêve de Valse*, the Lyric Art class, the choir, and the theater classes at the Vichy Communauté Conservatory are embarking on this ambitious project: taking on this great classic of the Opéra-Comique and presenting a Baroque-style production.

L’événement Les Contes d’Hoffmann Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations